Футболисты сборной России тренируются в полном составе перед вылетом на матч с хорватами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Матч между сборными Хорватии и России состоится 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Начало игры - 17:00 мск.

"Все игроки сборной тренируются в общей группе", - сказано в сообщении.

В тренировке на стадионе "Петровский" принимают участие 26 футболистов сборной России. Изначально на сбор было вызвано 29 игроков, но защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не смогли принять участие в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира из-за травм. По ходу сбора национальную команду из-за повреждений также покинули хавбек столичного "Локомотива" Ринат Жемалетдинов и игрок обороны "Сочи" Сергей Терехов, получивший травму в игре против сборной Кипра (6:0).

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.