Гендиректор "Уфы" считает, что рано говорить о трансфере лучшего бомбардира РПЛ Агаларова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Разговоры о продаже нападающего футбольного клуба "Уфа" и молодежной сборной России, лидера в списке лучших бомбардиров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 Гамида Агаларова являются преждевременными. Об этом ТАСС заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

21-летний Агаларов занимает первое место в списке лучших бомбардиров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. В 14 матчах чемпионата страны на счету нападающего 11 мячей. 12 ноября форвард в составе молодежной сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года против команды Словакии (3:0) отметился голом. В трех играх за команду на его счету четыре мяча.

"Мне понравилось, как Гамид действовал, что делал на поле, - он выполнил свою работу, забил гол, красивый гол, были еще моменты, - сказал Газизов. - Хорошо, что он не перестает забивать. Гамид молча работает, своими действиями на поле все доказывает. 11 голов в чемпионате и четыре за молодежную сборную - хороший результат".

"Его перспективы во взрослой сборной? Он выходит за молодежку, там забивает. Сейчас будет матч с очень серьезным соперником, Испанией, поглядим, как там будет. А по основной сборной решать главному тренеру", - отметил гендиректор "Уфы".

На вопрос о будущем игрока в клубе и его возможном переходе в другую команду собеседник агентства высказался сдержанно. "Я бы не хотел об этом говорить, мне кажется, рано. Если что-то будет, все узнают. Ситуация в клубе непростая, поэтому не хотелось бы на эту тему [возможной продажи Гамида Агаларова] говорить", - добавил Газизов.

"Уфа" после 14 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда на данный момент находится в зоне сохранения прописки в элите российского футбола благодаря дополнительным показателям - у располагающегося в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге "Нижнего Новгорода" также 14 очков, отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион Олимп - Футбольной национальной лиги составляет два очка. В 15-м туре чемпионата России уфимцы 21 ноября на выезде сыграют с "Ростовом" (11-е место, 16 очков).