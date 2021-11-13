Дмитриев считает, что фигуристы Мишина и Галлямов находятся на подъеме

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победившие на этапе Гран-при в Токио в соревновании спортивных пар, сейчас находятся на подъеме, но им еще предстоит накатать произвольную программу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии (227,28). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), третьими - японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

"Мишина и Галлямов - интересная пара, физически сильная, они сейчас на подъеме. Мне кажется, они должны накатать свою произвольную, в самом начале сезона она смотрелась не совсем "вкатанной". И как чемпионы мира прошлого года они стараются отстоять свое звание, - сказал Дмитриев. - Тарасова и Морозов очень прибавили в катании, но эти ошибки надо убирать, потому что на Олимпиаде надо кататься чисто".

Тарасова и Морозов обеспечили себе место в финале Гран-при, помимо серебра этапа в Токио, в их активе золото этапа Гран-при в Лас-Вегасе. Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при в Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.