Хоккеист Якушев принял решение покинуть наблюдательный совет РУСАДА

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев покинул наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, которая является одним из учредителей агентства.

Якушев вошел в состав наблюдательного совета 6 октября. Его заявление о выходе из набсовета было удовлетворено на общем собрании учредителей РУСАДА, которое прошло в субботу. Также в рамках собрания были избраны два новых члена наблюдательного совета: управляющий директор - руководитель аппарата арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Александр Замазий и руководитель Anti-Age направления EMC Кирилл Маслиев.

Председателем наблюдательного совета РУСАДА является доктор юридических наук Наталья Соколова. В состав совета входят доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, спортивный врач Сергей Илюков, адвокат Евгений Ращевский, а также вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Якушеву 74 года, в составе сборной СССР он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (1972, 1976) и семь раз становился чемпионом мира.