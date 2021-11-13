Фигурист Самарин рад, что избежал мелких ошибок в произвольной программе Гран-при Японии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин доволен, что смог исполнить произвольную программу этапа серии Гран-при в Японии без мелких ошибок, выступив лучше, чем в короткой. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

Самарин выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, следующий за ним сольный четверной лутц фигурист вовремя заменил тройным, поняв, что не выкрутит четыре оборота. После этого Самарин исполнил еще один каскад из тройного лутца, ойлера и тройного флипа, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа. За вращения фигуристу поставили высокий четвертый уровень.

"Сегодня было получше, но все равно есть куда расти. Доволен, что не было мелких ошибок, которые по копеечке отнимают и силы, и баллы. Не сделал только второй четверной прыжок [четверной лутц, вместо которого прыгнул тройной]", - рассказал Самарин.

"Пока не хотелось бы забегать далеко вперед - еще будут старты до чемпионата России, поэтому будем идти постепенно, набирая форму. Спасибо всем болельщикам, зрителям - очень хотел выступать именно здесь, где прекрасные зрители, безумная поддержка и невероятные условия. Я очень рад, что смог здесь выступить", - подчеркнул Самарин.

После короткой программы Самарин занимал седьмое место. Турниром в мужском одиночном катании завершится соревновательная часть этапа Гран-при в Японии.