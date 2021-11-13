Игнатов занял четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио

ТАСС, 13 ноября. Российский фигурист Макар Игнатов получил за короткую и произвольную программы 257,20 балла (90,54+166,66) и занял четвертое место на этапе Гран-при в Токио.

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Победил японец Сёма Уно, набравший 290,15 балла (102,58+187,57). На второй позиции расположился американец Винсент Чжоу (260,69; 99,51+161,19), на третьей - представитель Южной Кореи Чха Чон Хван (259,60; 95,92+163,68). Россиянин Александр Самарин получил за выступление 255,65 балла (84,32+171,33) и занял шестое место.

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России 2021 года и победил в финале Кубка России 2020 года.

Самарину 23 года, фигурист является серебряным призером чемпионата Европы (2019), победителем российского этапа Гран-при (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019). Он становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Следующий этап Гран-при пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле.