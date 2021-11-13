Гендиректор "Уфы" рассказал о дефиците бюджета футбольного клуба

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Финансовая ситуация в футбольном клубе "Уфа" является непростой, есть определенный дефицит бюджета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Глава Башкирии Радий Хабиров в августе выразил недовольство функционированием "Уфы", отметив, что не намерен финансировать клуб из бюджета региона. В сентябре он анонсировал появление базового спонсора, который будет финансировать развитие футбола в республике. В сезоне-2020/21 бюджет "Уфы", по оценкам Газизова, составлял 750-800 млн рублей. В июле он заявил ТАСС, что в сезоне-2021/22 бюджет сократится примерно на 25%.

"Ситуация в клубе непростая, финансовая составляющая не очень хорошая, - сказал Газизов. - Чтобы двигаться дальше, нам нужны деньги. Работа по поиску и привлечению спонсоров ведется, глава республики нам обещал, просто надо подождать - и мы ждем. Но мы сами тоже работаем в этом направлении".

"Если все будет нормально и мы сохраним [место в РПЛ], понимаем, сколько нам нужно денег. На следующий сезон мы сможем выйти в ноль. В этом сезоне определенный дефицит бюджета мы испытываем, но это не сказывается на игроках никоим образом", - добавил гендиректор "Уфы".

Клуб из столицы Башкирии после 14 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. Команда на данный момент находится в зоне сохранения прописки в элите российского футбола благодаря дополнительным показателям - у располагающегося в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге "Нижнего Новгорода" также 14 очков, отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион Олимп - Футбольной национальной лиги составляет два очка. В 15-м туре чемпионата России уфимцы 21 ноября на выезде сыграют с "Ростовом" (11-е место, 16 очков).