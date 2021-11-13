Тарасова осталась довольна выступлением Игнатова и Самарина на этапе Гран-при в Токио

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Макар Игнатов и Александр Самарин хорошо откатали произвольные программы на этапе Гран-при в Токио. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Игнатов занял четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио

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Игнатов (257,20; 90,54+166,66) занял четвертое место, Самарин стал шестым (255,65; 84,32+171,33). Победил японец Сёма Уно, набравший 290,15 балла (102,58+187,57), на второй позиции расположился американец Винсент Чжоу (260,69; 99,51+161,19), на третьей - представитель Южной Кореи Чха Чон Хван (259,60; 95,92+163,68).

"Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один [фигурист] другого лучше. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Саша Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно", - сказала Тарасова

Тренер также отметила справедливое судейство. "Но все честно. Они все [фигуристы] катались один лучше другого", - добавила она.

Следующий этап Гран-при пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле.