Футболист Модрич считает, что сборной России не стоит бояться хорватов

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не должны бояться команду Хорватии перед заключительным матчем группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира - 2022. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Стоит ли игрокам сборной России бояться хорватов? Это футбол, игра, никто никого не должен бояться - ни россияне нас, ни мы их, - сказал Модрич. - Я знаю почти всех игроков сборной России, там много хороших и талантливых футболистов, но я не хотел бы выделять кого-то одного. Уверен, что у нас хорошая команда, все будет показано только на поле".

Также хорват отметил, что команда рассчитывает на помощь болельщиков. "Конечно, мы любим играть в Сплите, всегда здесь чувствуем себя уверенно. В последних двух матчах, которые мы здесь играли, выиграли у словенцев и венгров. Я думаю, зрители будут нас подгонять и помогут нам", - добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявлял, что ждал ошибок со стороны команды России в матчах отбора на чемпионат мира. "Удивлен ли, что Россия так уверенно проходит квалификацию? Это не было сюрпризом для нас, мы знали, что российская сборная для нас главный соперник в группе после жеребьевки. Можно говорить, что мы играем в финале - все увидим завтра, перед игрой все забудется", - отметил полузащитник сборной Хорватии.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыков необходимо в игре с хорватами не проиграть.