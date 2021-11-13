Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 13 ноября. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Польше.

Спортсменка показала результат 37,653 секунды. Первое место заняла американка Эрин Джексон (37,555), третье - японка Нао Кодайра (37,653).

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 метро и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.