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Зимние олимпийские виды спорта

Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Победила американка Эрин Джексон
Ангелина Голикова EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 13 ноября. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Польше.

Спортсменка показала результат 37,653 секунды. Первое место заняла американка Эрин Джексон (37,555), третье - японка Нао Кодайра (37,653).

Голиковой 30 лет, она является чемпионкой мира 2021 года на дистанции 500 метро и двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2018, 2020). В активе спортсменки также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств, серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

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