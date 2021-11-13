Тренер сборной Хорватии Далич в российской команде выделил Смолова, Головина и Джикию

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в своей игре опирается на опытных игроков, таких как нападающий Федор Смолов, полузащитник Александр Головин и защитник Георгий Джикия. Такое мнение на пресс-конференции перед заключительным матчем группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17:00 мск.

"Конечно, сборная России изменилась после нашей игры с ними (1 сентября команды сыграли вничью со счетом 0:0 в Москве на стадионе "Лужники" в первом матче Валерия Карпина во главе российской сборной - прим. ТАСС), - сказал Далич, отвечая на вопросы ТАСС о том, насколько изменилась сборная России при Валерии Карпине и кого из игроков в составе соперника он может выделить. - Такая игра, пять побед после нас, придала большую уверенность команде. Понятно, что есть молодые игроки, но сама игра опирается больше на зрелых футболистов. Это Смолов, Головин и Джикия".

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.