Bellator начал переговоры об организации последнего боя Федора Емельяненко

ТАСС, 13 ноября. Американская спортивная организация Bellator, специализирующаяся на боях по смешанным единоборствам, начала переговоры о проведении последнего поединка россиянина Федора Емельяненко, который должен состояться летом 2022 года в Москве. Об этом порталу MMA Junkie заявил президент Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года. За это время он провел шесть поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел два поражения. 23 октября российский боец нокаутом в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.

"Последний бой Федора в нашей организации будет по-настоящему грандиозным, - сказал Кокер. - Вероятно, он состоится летом следующего года в Москве. Еще раз: это будет грандиозное событие. Мы не можем провести обычный бой, так что ждите нечто действительно особенное, потому что мы начинаем планировать это уже сейчас".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.