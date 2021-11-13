Хоккеист Мичков прокомментировал свой гол в стиле "лакросс"

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков отметил, что не думал о голе в стиле "лакросс" в матче Кубка Карьяла со шведами. Об этом Мичков рассказал журналистам.

Встреча второго тура первого этапа Евротура завершилась победой шведов со счетом 4:2. 16-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс". Также гол в таком исполнении называют именем финского нападающего Микаэля Гранлунда, который подобным образом забросил шайбу в ворота сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира 2011 года (3:0).

"Шайба легла так, как нужно, и я решил попробовать, почему нет. Меня все поздравили. Если так можно забивать, то почему бы нет. Я видел гол Гранлунда, но в тот момент я не задумывался о том, чтобы так делать", - сказал Мичков.