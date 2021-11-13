Шведский вратарь назвал гол Мичкова в стиле "лакросс" незабываемым

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Матвей Мичков может стать отличным игроком в будущем, а его гол в стиле "лакросс" в ворота шведов в матче второго тура Кубка Карьяла незабываем. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной Швеции Густав Линдваль.

Россияне проиграли шведам со счетом 2:4. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. На 22-й минуте матча Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс".

"Я видел, как шайба оказалась слева от меня, все произошло довольно быстро, и это еще долго будешь помнить. Пропущенным голом не разочарован. У этого парня огромное мастерство, он может стать отличным игроком в будущем. Но гол незабываемый, - сказал Линдваль. - Мило, что ты стал частью такой истории. Нет, я не разозлился, пропустив такой гол. Это хоккей, а гол действительно хорош".

Мичков забросил шайбу в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, став самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.