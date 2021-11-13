В Хорватском футбольном союзе рассказали об условиях допуска болельщиков из России на матч

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские болельщики смогут посетить гостевой матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с хорватами только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

Матч между сборными Хорватии и России состоится в воскресенье в Сплите. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

"Согласно хорватским правилам, каждый человек, который входит на стадион, должен иметь действующий цифровой сертификат COVID ЕС. Больше ничего не разрешено. Мы поделились всей информацией об этом с РФС (Российским футбольным союзом - прим. ТАСС), а РФС поделился этой информацией с покупателями билетов", - рассказали в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

РФС ранее сообщил, что для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Отмечалось, что российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также "Спутником V", смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Выдача цифровых COVID-сертификатов Евросоюза для российских болельщиков будет проводиться сертифицированной медицинской организацией рядом со входом на сектор стадиона в Сплите с 08:00 мск 14 ноября.

Позднее в РФС сообщили, что российские болельщики, которые имеют действующие сертификаты о полной вакцинации "Спутником V", бесплатно смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза на южной стороне стадиона. На арене этот пункт открыт только для россиян.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.