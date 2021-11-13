Третьяк назвал очень красивым гол хоккеиста Мичкова в ворота шведов

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России Матвей Мичков забросил очень красивую шайбу в ворота команды Швеции в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россияне проиграли шведами со счетом 2:4 в матче второго тура Кубка Карьяла. 16-летний Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс" на 22-й минуте матча и стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды.

"Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так", - сказал Третьяк.

Также президент ФХР прокомментировал второе поражение сборной России Кубке Карьяла (в матче первого тура россияне проиграли финнам со счетом 0:3). "Ребята сыграли на своем уровне, учитывая наказ, который я им дал. Всего одно удаление по сравнению с 37 минутами штрафа позавчера. Мы переиграли [соперника] в движении, шведы использовали все моменты, которые у них были, сказалось их мастерство. Но желание огромное, сыграли на своем уровне", - отметил Третьяк.

В заключительном туре Кубка Карьяла сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.