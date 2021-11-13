Хэмилтон будет стартовать последним в спринте Гран-при Бразилии из-за нарушения регламента

ТАСС, 13 ноября. Результат британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - аннулирован из-за того, что его болид не соответствовал техническому регламенту соревнований. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Хэмилтона могут наказать за нарушение регламента во время Гран-при Бразилии

Технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) Джо Бауэр обнаружил, что на болиде Хэмилтона некорректно работало регулируемое заднее антикрыло (DRS): раскрытие системы при активации составляло больше максимально разрешенных 85 мм.

Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту, второе место занял лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Из-за аннулирования результата британец начнет спринтерскую гонку с последнего, 20-го места. Ферстаппен будет стартовать с первой позиции, Боттас - со второй, еще один представитель "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес - с третьей.

Ранее стало известно, что Хэмилтон будет оштрафован на пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии. На болиде британца в пятый раз по ходу сезона заменили двигатель внутреннего сгорания, по регламенту "Формулы-1", гонщики могут менять двигатель без штрафа не более трех раз.

Спринтерская гонка пройдет в субботу (22:00 мск). В воскресной гонке (20:00 мск) пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.