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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Захаров стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше

Победителем стал японец Масахито Обаяси, третьим финишировал поляк Збигнев Брудка
Руслан Захаров EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Руслан Захаров
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 13 ноября. Россиянин Руслан Захаров занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Польше.

Российский спортсмен показал результат 7 минут 56,990 секунды. Первым стал японец Масахито Обаяси (7.56,910), третьим финишировал поляк Збигнев Брудка (8.09,480).

Захарову 34 года, на своем счету он имеет две бронзы чемпионатов мира в командной гонке (2020, 2021) и бронзу чемпионата Европы в масс-старте (2018). До 2017 года спортсмен выступал в шорт-треке, он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, также имеет золото мирового первенства 2015 года в этой же дисциплине.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.

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