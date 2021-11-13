Российский конькобежец Захаров стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 13 ноября. Россиянин Руслан Захаров занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Польше.

Российский спортсмен показал результат 7 минут 56,990 секунды. Первым стал японец Масахито Обаяси (7.56,910), третьим финишировал поляк Збигнев Брудка (8.09,480).

Захарову 34 года, на своем счету он имеет две бронзы чемпионатов мира в командной гонке (2020, 2021) и бронзу чемпионата Европы в масс-старте (2018). До 2017 года спортсмен выступал в шорт-треке, он является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, также имеет золото мирового первенства 2015 года в этой же дисциплине.

Этап Кубка мира в Польше завершится в воскресенье.