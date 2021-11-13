Семшов: российским футболистам нужно строго сыграть в обороне в матче с хорватами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сборной России по футболу следует надежно сыграть в обороне и максимально распорядиться своими моментами в матче десятого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской сборной Игорь Семшов.

Матч между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Понятно, что будет разыгрываться прямая путевка на чемпионат мира, поэтому жду достаточно вязкой и нервной игры, - сказал Семшов. - В сборной Хорватии собраны опытные футболисты, я не думаю, что команда с первых минут погонится вперед. Конечно, при своих зрителях захотят завладеть инициативой, насколько получится - завтра узнаем. Предугадать результат таких матчей очень тяжело, можно предположить, какой будет игра: хорваты наверняка захотят владеть преимуществом, но у нас есть козырь - быстрые футболисты, которые могут доставить им проблемы при контратаках. Сборной России нужно строго играть в обороне, иметь минимальное количество брака и по максимуму распорядиться своими возможностями".

Также Семшов отметил важность предстоящего матча. "Если говорить про мотивацию, то все правильно сказал Валерий Карпин (главный тренер сборной России - прим. ТАСС), что мотивацию искать не нужно, так как разыгрывается путевка на чемпионат мира. Все понимают, какое значение имеет этот матч. Завоевать напрямую путевку достойнее и престижнее сейчас, чем ждать стыковых матчей, независимо от результата. Каждая команда отдаст все силы для того, чтобы выйти напрямую. Будем надеяться на лучшее, что наши ребята сделают то, что мы все хотим", - добавил он.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России с 22 очками возглавляет таблицу группы H, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыковых матчей необходимо в игре с хорватами не проиграть.