Плющев: у сборной России по хоккею на Кубке Карьяла нет цельности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Два поражения сборной России по хоккею на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - связаны с отсутствием цельности команды из-за того, что она состоит как из молодежи, так и из взрослых игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В субботу сборная России по хоккею со счетом 2:4 проиграла команде Швеции. В первом матче турнира россияне уступили финнам - 0:3.

"Я думаю, что результат на табло, нет смысла его оценивать, все, кто смотрел игру, видели, что в ней и как. Почему в прошлом году молодежная команда показывала лучший результат? Тогда была цельная команда с определенными своими настроениями, своей политикой, которая приехала на Кубок Карьяла специально для того, чтобы получить игровую практику перед молодежным чемпионатом мира, потому что пандемия внесла определенные нюансы в подготовку. Сейчас команда собрана частично из молодежи, частично из взрослых игроков, то есть нет этой цельности", - сказал Плющев.

"Соперник в прошлом году тоже был немного другой. Сейчас, например, финны выступают очень приличным составом, а в прошлом - и шведы, и финны, и чехи были в далеко не идеальных составах. Сейчас шведы выглядели довольно неплохо, чехов я, правда, пока не видел, но игра нашей сборной не впечатляет во многих компонентах", - добавил собеседник ТАСС.

В заключительном туре Кубка Карьяла в воскресенье сборная России сыграет с командой Чехии, а финны встретятся со шведами.