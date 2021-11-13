Российские шахматисты победили чехов на командном чемпионате Европы

ТАСС, 13 ноября. Сборная России по шахматам обыграла команду Чехии в матче второго тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Владислав Артемьев белыми фигурами победил Степана Зилку, Андрей Еспиенко черными фигурами обыграл Войтеха Плата. Вничью завершились партии Александра Грищука (белые фигуры) с Давидом Наварой и Даниила Дубова (черные фигуры) с Тай Дай Ван Нгуеном. Ранее российские шахматисты обыграли сборную Греции.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года. В мужском турнире участвуют 39 команд, формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах.