Карпин: сборная Хорватии будет играть так, как ей позволят российские футболисты

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года будет играть так, как ей позволят российские футболисты. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча состоится в воскресенье в Сплите.

"Хорваты будут играть так, как мы им позволим. Не видел ни одной игры, чтобы одна команда что-то позволяла, будем играть - либо позволять, либо нет. Много раз говорили, что хотим атаковать. Но были матчи с командами, когда мы хотели атаковать, но не получалось отобрать, мы не могли этого делать - все зависит от двух команд", - подчеркнул Карпин.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.