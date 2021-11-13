Ласицкене выступит на турнире по прыжкам в высоту "Битва полов" 23 января

ТАСС, 13 ноября. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене примет участие в пятом турнире "Битва полов - 2022", который состоится 23 января. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Гераклион".

Ласицкене является победительницей последних трех турниров. На соревнованиях в январе 2021 года спортсменка смогла взять высоту 2 метра и набрала 1219 очков.

"Битва полов" - это высококлассное шоу и невероятная энергетика, - сказала Ласицкене. - Один из самых ярких стартов в России. Только там в последние годы я чувствовала особенную энергетику соревнований: и адреналин, и борьба. А зрители так близко и так поддерживают! Кроме того, серьезные высоты и серьезные результаты. И мальчики хотят победить, и девочки хотят победить, вот эта-то конкуренция интересна и важна, но не в плане того, что нужно во что бы то ни стало победить мужской пол - интересно с точки зрения борьбы результатов".

Турнир "Битва полов" проходит с 2018 года в спортивном комплексе "Салют-Гераклион". Организатором турнира является Фонд развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион". В "Битве полов" принимают участие мужчины и женщины. В состязании используется таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, которая основана на точных статистических данных. Если сравнивать результаты, то 2,05 м у женщин соответствует 2,40 м у мужчин.

Соревнования состоятся 24 января.

Ласицкене 28 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой. Россиянка также является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении.