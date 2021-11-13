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КХЛ

Ержабек: "Спартак" не досчитался побед в последних матчах КХЛ

Красно-белые в последних двух домашних матчах уступили минскому "Динамо" и новосибирской "Сибири"
Якуб Ержабек ("Спартак", справа) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Якуб Ержабек ("Спартак", справа)
© Станислав Красильников/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" не досчитался ряда побед в последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых и сборной Чехии Якуб Ержабек.

"Спартак" уступил в последних двух домашних матчах минскому "Динамо" (3:4 в овертайме) и новосибирской "Сибири" (0:3).

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

"У нас были хорошие матчи, которые мы должны были выигрывать. Будем стараться играть, работать и побеждать", - сказал он.

"Спартак" в ближайших двух матчах сыграет с казанским "Ак Барсом" (16 ноября) и "Барысом" из Нур-Султана (18 ноября).

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