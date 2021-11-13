Сборная России начнет подготовку к Кубку Дэвиса 20 ноября без Медведева и Рублева

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России начнет подготовку к Кубку Дэвиса 20 ноября в Мадриде без Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые будут выступать на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в одной группе на Итоговом турнире АТР

Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.

"Конечно, плохо, что к сборной Медведев и Рублев присоединятся сразу после Итогового турнира. Будут все измочаленные. Будем играть с листа, а в трех сетах это чревато", - сказал Тарпищев.

"20 ноября мы собираемся ехать в Мадрид без Медведева и Рублева. В любом случае нужна взаимозаменяемость, и все [сборные] в равных условиях. Страдают, правда, сильнейшие - мы", - добавил глава Федерации тенниса России.

В состав сборной России помимо Медведева и Рублева вошли Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Кубок Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.