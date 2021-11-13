В Москве завершился Кубок мира по рукопашному бою

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне Азамат Сомгунов, Темирхан Гасанов и Николай Киселев стали победителями в своих весовых категориях в заключительный день Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

В субботу состоялись 10 финальных поединков. Сомгунов стал чемпионом в весовой категории до 79 кг, Гасанов - до 75 кг, Киселев - свыше 90 кг.

В женских соревнованиях в весовой категории до 55 кг победительницей стала Мафтуна Кувандикова из Узбекистана. Среди мужчин чемпионом в легком весе стал Камолиддин Боймирзоев из Таджикистана, в весе до 60 кг победил узбекистанец Шахбоз Турсунов, до 65 кг - Сауран Арапбай (Казахстан), до 80 кг - представитель Узбекистана Огабек Кодиров, до 85 кг - Айбек Саметаев из Казахстана, свыше 75 кг - американец Джесси Джей Смит.

Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. Помимо медалей, победители соревнований получили звания заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса. В программу турнира входили дисциплины "поединок" и "самооборона". В общекомандном зачете победила сборная России, второе место заняли спортсмены из Узбекистана, третьими стали казахстанцы.

В этом году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Рукопашный бой как дисциплина появилась в России, на сегодняшний день она развивается в 40 странах. Приоритетной задачей федерации сейчас является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.