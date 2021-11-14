Итоговый турнир АТР с участием Медведева и Рублева стартует в Турине

По мнение президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, оба российских теннисиста имеют все шансы на выход в полуфинал. "Делать прогнозы на Итоговый турнир бессмысленно. Все приехали в Турин уставшие и в физическом, и в психологическом плане. Победит тот, у кого окажется нервная система лучше, - сказал Тарпищев ТАСС. - В целом группы равные. При хорошей игре оба наших теннисиста могут быть в полуфинале".

ТАСС, 14 ноября. Традиционный Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева стартует в воскресенье в итальянском Турине. Медведев, вторая ракетка мира, будет стараться защитить титул, для него это будет третье выступление на Итоговом турнире.

Медведеву 25 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в сентябре он выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Россиянин сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Свой первый матч он проведет против Хуркача (девятый номер в рейтинге ATP). Зверев является третьей ракеткой мира, Берреттини - седьмой.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. Рублев в Турине попал в одну группу с Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом (четвертый номер в рейтинге) и норвежцем Каспером Руудом (8).

Впервые за 16 лет на Итоговом турнире не сыграет испанец Рафаэль Надаль. В августе он объявил, что досрочно завершает сезон из-за травмы ноги. Испанец дважды (2010, 2013) выходил в финал турнира, где уступал швейцарцу Роджеру Федереру.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, на него попадают восемь лучших теннисистов в чемпионской гонке. Чаще всего на нем побеждал Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко.

После Турина - в сборную

Сразу после Итогового турнира стартует финальная стадия Кубка Дэвиса. Сборная России является фаворитом, и Медведев с Рублевым - главная ударная сила команды. По словам Тарпищева, то, что Кубок Дэвиса стартует сразу после Итогового турнира ATP, является проблемой. "Конечно, плохо, что к сборной Медведев и Рублев присоединятся сразу после Итогового турнира. Будут все измочаленные. Будем играть с листа, а в трех сетах это чревато", - сказал Тарпищев.

Подготовку к Кубку Дэвиса сборная России начнет 20 ноября в Мадриде. Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.