Итоговый турнир АТР с участием Медведева и Рублева стартует в Турине

ТАСС, 14 ноября. Традиционный Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с участием россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева стартует в воскресенье в итальянском Турине. Медведев, вторая ракетка мира, будет стараться защитить титул, для него это будет третье выступление на Итоговом турнире.
По мнение президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, оба российских теннисиста имеют все шансы на выход в полуфинал. "Делать прогнозы на Итоговый турнир бессмысленно. Все приехали в Турин уставшие и в физическом, и в психологическом плане. Победит тот, у кого окажется нервная система лучше, - сказал Тарпищев ТАСС. - В целом группы равные. При хорошей игре оба наших теннисиста могут быть в полуфинале".
Медведеву 25 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в сентябре он выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Россиянин сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Свой первый матч он проведет против Хуркача (девятый номер в рейтинге ATP). Зверев является третьей ракеткой мира, Берреттини - седьмой.
Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. Рублев в Турине попал в одну группу с Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом (четвертый номер в рейтинге) и норвежцем Каспером Руудом (8).
Впервые за 16 лет на Итоговом турнире не сыграет испанец Рафаэль Надаль. В августе он объявил, что досрочно завершает сезон из-за травмы ноги. Испанец дважды (2010, 2013) выходил в финал турнира, где уступал швейцарцу Роджеру Федереру.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, на него попадают восемь лучших теннисистов в чемпионской гонке. Чаще всего на нем побеждал Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко.
После Турина - в сборную
Сразу после Итогового турнира стартует финальная стадия Кубка Дэвиса. Сборная России является фаворитом, и Медведев с Рублевым - главная ударная сила команды. По словам Тарпищева, то, что Кубок Дэвиса стартует сразу после Итогового турнира ATP, является проблемой. "Конечно, плохо, что к сборной Медведев и Рублев присоединятся сразу после Итогового турнира. Будут все измочаленные. Будем играть с листа, а в трех сетах это чревато", - сказал Тарпищев.
Подготовку к Кубку Дэвиса сборная России начнет 20 ноября в Мадриде. Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.