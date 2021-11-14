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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов рассказал о возвращении к тренировкам после операции

Чемпион мира ранее перенес хирургическое вмешательство на десне
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов постепенно возвращаюсь к нормальному ритму тренировок. Комментарий спортсмена приводит финский портал Kestavyysurheilu.

В середине сентября Большунову была сделана операция на воспалившейся десне, из-за этого он был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спустя месяц лыжнику пришлось вновь перенести оперативное вмешательство, из-за чего ему досрочно пришлось уехать из австрийского Рамзау, где проходил очередной тренировочный сбор. Сейчас он тренируется в финском Олосе.

"Этой осенью у меня были серьезные проблемы со здоровьем, которые потребовали немедленной операции, - рассказал Большунов. - После этого я начал осторожно тренироваться. Врачи постоянно следят за моей ситуацией. На данный момент они говорят, что пока нет смысла соревноваться. Однако я постепенно возвращаюсь к нормальному ритму тренировок".

Стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке.

"Я всегда хотел соревноваться. Однако все зависит от моего состояния. В настоящее время нет конкретного плана. Будем смотреть по ситуации".

Теги
Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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