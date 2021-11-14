Ролан Гусев: сборная России способна выйти напрямую на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу способна набрать как минимум одно очко в матче против команды Хорватии и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Ролан Гусев.

Сборная России сыграет с хорватами за прямую путевку на чемпионат мира по футболу

Матч 10-го тура отборочного турнира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите на стадионе "Полюд". Встреча начнется в 17:00 мск.

"Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера, - сказал Гусев. - Думаю, что точно может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это".

"Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы", - добавил Гусев.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России с 22 очками возглавляет таблицу группы H, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство без стыковых матчей необходимо в игре с хорватами не проиграть.