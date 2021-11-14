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Кубок Карьяла

Пешан: сборная Чехии уделит внимание всем российским хоккеистам, а не только Мичкову

В субботу 16-летний нападающий стал самым молодым автором гола в национальной сборной
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан EPA-EFE/Stefan Jerrevang
Описание
Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан
© EPA-EFE/Stefan Jerrevang

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Чехии в воскресном матче Кубка Карьяла сосредоточат свое внимание на всей российской команде, а не только на Матвее Мичкове. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Чехии Филип Пешан.

В субботу Мичков побил рекорд Александра Овечкина, став самым юным автором гола в национальной сборной. 16-летний нападающий забросил команде Швеции шайбу в стиле "лакросс". Матч завершился победой шведов со счетом 4:2.

"Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем все, чтобы победить, - сказал Пешан. - Он (Мичков - прим. ТАСС) великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть еще мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову".

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Матч между сборными России и Чехии начнется в 14:30 мск.

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