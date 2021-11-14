Тренер Игнатова считает, что план работы с фигуристом оправдывает себя по ходу сезона

Игнатов занял четвертое место на турнире, выполнив в произвольной программе все четыре заявленные элементы ультра-си - четверной риттбергер, четверной сальхов, два четверных тулупа - первый в каскаде с тройным и еще один сольный. Дорожка шагов и вращения спортсмена в концовке были оценены на третий уровень из четырех возможных. В сумме программ фигурист набрал 257,20 балла.

"Очень рад тому, как Макар показал себя и в короткой, и произвольной программах, - все-таки это многоборье, и он справился с двумя выступлениями. Я знаю наши с Макаром проблемы с точки зрения функциональной подготовки и безумно рад, что мы движемся в верном направлении. В этот раз я не увидел явной картины того, что Макар серьезно устал к концу проката, сделал к концу каскад. Да, недоработки есть, но главное, что методика работы с ним и план, которому мы следуем, себя оправдывают".

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России и победил в финале Кубка России 2020 года.