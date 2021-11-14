Рукавицын: фигурист Алиев готовится показать свое лучшее катание на чемпионате России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Действующий чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев с трудом входит в олимпийский сезон, но его основная задача на сегодня - правильно подготовиться к чемпионату России и показать там конкурентоспособное катание. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

В пятницу фигурист стартует на этапе серии Гран-при в Гренобле. На своем первом этапе в итальянском Турине Алиеву не удалось войти в тройку призеров - фигурист занял девятое место.

"Дима с трудом входит в сезон, и такое уже не раз было, - рассказал Рукавицын. - К сожалению, были проблемы со здоровьем. Но я верю в то, что те преграды, с которыми мы сегодня сталкиваемся, все-таки будут преодолены. Сейчас самое главное - это вторая половина сезона, я надеюсь, что мы найдем правильный подход, чтобы Дима на чемпионате [России] показал свое лучшее катание".

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы (2020), чемпионом России (2020) и серебряным призером европейского первенства (2018).