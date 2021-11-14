Шугаев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче с чехами на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Голкипер Дмитрий Шугаев будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче третьего тура Кубка Карьяла с чехами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Матч между командами России и Чехии в Хельсинки начнется в воскресенье в 14:30 мск.

"Шугаев будет в воротах в матче с командой Чехии", - сообщили в пресс-службе.

Шугаев был основным вратарем сборной России в матче первого тура против финнов (0:3). В субботней встрече с командой Швеции (2:4) ворота российской команды защищал Ярослав Аскаров, который также вошел в заявку на игру против чехов.