Игнатьев: сборной России по футболу в матче против хорватов важно быть нахальной

Сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Встреча пройдет в Сплите 14 ноября, начало - 17:00 мск. Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на мировое первенство в Катаре напрямую, без участия в плей-офф весной 2022 года, достаточно сыграть вничью.

"В футболе всегда действуешь так, как позволяет соперник, - сказал Игнатьев. - Сегодня сопернику крайне необходима победа, учитывая их регалии, возможности и статус. Они, подгоняемые своими болельщиками, будут делать все, чтобы как можно быстрее забить. При этом мне не видится, что у них есть возможности показывать скорости, - больше будет проявляться мастерство, которого у хорватских футболистов в избытке. Наши, конечно, будут играть вторым номером, хорошо выстроят оборону - чем дальше от наших ворот, тем будет правильнее. При этом, как мне видится, исходя из хорошего состояния, у нас есть шансы на быстрые контратаки".

"Важно психологическое состояние, чувство уверенности и нахальство, исходя из того, что нас устроит любой результат, кроме поражения. Привил ли Карпин все это команде? Если судить по последней игре (сборная России в Санкт-Петербурге 11 ноября разгромила команду Кипра со счетом 6:0 - прим. ТАСС), то да, но до этого матча были игры другого калибра - здесь же мы явно превосходили соперника. Но делать заключение по этому матчу неправильно, потому что эти качества формируются в клубах", - добавил собеседник агентства.

Бывший главный тренер сборной России также отметил, что характер футболистов в первую очередь должен формироваться в играх за клубы на международной арене. "Там мы не особо себя проявляем, больше посматривая в сторону соперников. Исходя из того, что они предлагают, мы ищем свои контрмеры", - заключил Игнатьев.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.