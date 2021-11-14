Экипаж Стульнева выиграл первый этап Кубка Европы по бобслею в Норвегии

ТАСС, 14 ноября. Экипаж под управлением Алексея Стульнева победил в соревнованиях четверок на первом этапе Кубка Европы по бобслею. Соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере.

Стульнев вместе с разгоняющими Владиславом Жаровцевым, Дмитрием Захряпиным и Кириллом Антюхом по сумме двух заключительных заездов показал результат 1 минута 42,90 секунды. Серебро и бронзу завоевали экипажи из Швейцарии - четверки под управлением Михаэля Куонена (отставание 0,40 секунды) и Тимо Ронера (+0,44) соответственно.

Также в воскресенье в женских соревнованиях бобов-двоек россиянки Алена Осипенко и Анна Парфенова заняли третье место.

Следующий этап Кубка Европы по бобслею состоится в германском Альтенберге с 26 по 27 ноября.