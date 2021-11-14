Непомнящий рассчитывает, что у Карпина есть три плана на матч с хорватскими футболистами

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным должен иметь три плана на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал тренер Валерий Непомнящий, под руководством которого сборная Камеруна дошла до 1/4 финала чемпионата мира - 1990.

Сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Встреча пройдет в Сплите 14 ноября, начало - 17:00 мск. Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на мировое первенство в Катаре напрямую, без участия в плей-офф весной 2022 года, достаточно сыграть вничью.

"Надежда есть, правда, не стопроцентная, - сказал Непомнящий. - Много факторов, которые против нас: играем на выезде, сборная Хорватии - очень опытная команда, которая мотивирована на результат. С другой стороны, есть факторы, которые на стороне сборной России. Хорваты будут вынуждены атаковать, плюс у них не стопроцентная надежность при игре в обороне, особенно в центре. Плюс, как мне кажется, по интенсивности и мобильности наша средняя линия превосходит соперника, она может перекрывать атаки соперника".

"Нашим козырем может стать интенсивность игры. Не скажу, что мы способны прессинговать сборную Хорватии - там собраны умелые ребята, они будут выходить из-под прессинга. Нам будет нужно не оставлять свободных зон за спиной, поэтому в центре сборная России должна сыграть поактивнее, поплотнее. Одним из наших недостатков, как мне кажется, тоже является игра в обороне, насыщение центра может помочь нам в этом", - добавил собеседник агентства.

Специалист затруднился предположить, по какой схеме в обороне сыграет сборная России - с двумя или тремя центральными защитниками. "У Карпина должно быть три плана на игру - во-первых, когда мы играем вничью и нас это устраивает, во-вторых, когда мы пропускаем и нам нужно перестроиться на игру в атаку, в-третьих, когда мы забили и нам нужно сохранять этот счет. Перестроения возможны по ходу матча", - резюмировал Непомнящий.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.