Российские болельщики бесплатно получают сертификаты для прохода на матч против хорватов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Болельщики из России бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза для прохода на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Хорватии. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч между сборными Хорватии и России в 10-м туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира пройдет в Сплите 14 ноября. Начало - 17:00 мск. Команде под руководством главного тренера Валерия Карпина для выхода на мировое первенство в Катаре напрямую достаточно сыграть вничью.

"Российские болельщики бесплатно получают цифровые COVID-сертификаты Евросоюза и проходят на стадион. На сектор зашло уже более 200 человек", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

14 ноября в РФС заявили, что на игре ожидается около 400 болельщиков из России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Хорватского футбольного союза, россияне смогут посетить матч в Сплите только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза. При этом получить их можно при предъявлении действующего сертификата на английском языке о полной вакцинации препаратами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также "Спутником V". Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровые COVID-сертификаты Евросоюза, их выдача проводится рядом со входом на один из секторов стадиона в Сплите.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.