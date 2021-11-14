Российские регбисты сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы

ТАСС, 14 ноября. Регбисты сборной России проиграли испанцам со счетом 12:49 в матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Мадриде.

После пяти матчей российская команда занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав 9 очков. Ранее российские регбисты обыграли румын (18:13) и нидерландцев (35:8) и уступили грузинам (6:23) и португальцам (26:49). Победу в турнире ранее досрочно обеспечила себе команда Грузии, набравшая 23 очка в пяти матчах, второе место заняли португальцы (14 очков, 5 матчей), третье - румыны (14; 5). Пятое место занимает команда Испании (7; 4), замыкает таблицу сборная Нидерландов (0; 4).

Несмотря на поражение от испанцев, россияне гарантировали себе место в высшем дивизионе чемпионата Европы. Команды Грузии и Португалии напрямую вышли на Кубок мира 2023 года во Франции. Румынам, чтобы попасть на предстоящий розыгрыш мирового первенства, предстоит принять участие в квалификационном раунде.

С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.