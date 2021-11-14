Валентино Росси финишировал десятым в последней в карьере гонке в MotoGP

ТАСС, 14 ноября. Итальянский пилот команды "Ямаха" Валентино Росси занял десятое место в гонке заключительного этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) сезона 2021 года, который завершился в Испании. Эта гонка стала последней в спортивной карьере 42-летнего итальянца.

Росси дебютировал в MotoGP в 1996 году, он является рекордсменом премьер-класса по победам (89), подиумам (199) и подиумам подряд (23). На его счету семь чемпионских титулов MotoGP (2001-2005, 2008, 2009), что является вторым результатом в истории после итальянца Джакомо Агостини (8). Также на счету Росси два титула в младших классах MotoGP. Росси и Агостини - единственные гонщики, которые становились чемпионами в премьер-классе как на двухтактных, так и на четырехтактных мотоциклах.

Росси является рекордсменом "Ямахи" по победам (56), победам в одном сезоне (11 в 2005 году). Он единственный гонщик в истории, одержавший пять и более побед подряд на мотоциклах двух разных марок ("Ямаха" и "Хонда"). За карьеру в MotoGP он выиграл 115 гонок в трех классах - это второй результат в истории после Агостини (122). По количеству подиумов в трех классах он занимает первое место (235), Агостини идет вторым, в его активе 159 подиумов.

Всего в MotoGP Росси принял участие в 432 Гран-при, что составляет 44,4% от всех этапов в истории чемпионата мира с момента его начала в 1949 году. В премьер-классе Росси провел 372 гонки, что также является рекордным достижением. Итальянцу принадлежит самая длинная победная карьера в премьер-классе - между его первой и последней победами прошло 16 лет 351 день. За карьеру в MotoGP в трех классах Росси разделил подиум с 55 разными гонщиками, чаще остальных он стоял на пьедестале почета с испанцем Хорхе Лоренсо (53 раза).