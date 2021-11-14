Третьяк: российские хоккеисты сделали правильные выводы после двух матчей Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сделала правильные выводы после поражений в двух стартовых матчах первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В воскресенье сборная России обыграла команду Чехии со счетом 5:2 в матче заключительного тура Кубка Карьяла. Российские хоккеисты заняли третье место на турнире, проиграв в первых матчах финнам (0:3) и шведам (2:4).

"Игра понравилась, выиграли у хорошей команды, забили пять шайб. Наша молодежь с каждой игрой приобрела опыт. Сделали правильные выводы. После удалений стали играть аккуратно, использовали все моменты и реализовали два удаления, почувствовали вкус победы", - сказал Третьяк.

"Все думали, что мы выиграем все три матча, но трудно каждый год давать такой результат, тем более у нас много молодых игроков. Нужно и побеждать, и определить состав на молодежный чемпионат мира, видите, что и турнир [для] четырех [команд] мы хорошо проводим. Самое главное - не ошибиться в составе. Что касается Олимпиады, если НХЛ (Национальная хоккейная лига - прим. ТАСС) поедет, то мало шансов, чтобы кто-то из этого состава пробился на Кубок Первого канала и Олимпиаду, если НХЛ не поедет, то посмотрим, все зависит от тренеров", - добавил он.

В матчах Кубка Карьяла с чехами и финнами ворота сборной России защищал Дмитрий Шугаев. "По поводу Шугаева - обе игры он провел хорошо, очень перспективный вратарь, на него можно положиться", - заключил президент ФХР.

Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря. Молодежный чемпионат мира (игроки не старше 20 лет) пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Олимпийский хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля 2022 года.