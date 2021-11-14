ЦСКА сыграл вничью с "Кримом" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью со счетом 21:21 со словенским "Кримом" в матче седьмого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на волейбольной арене "Динамо".

По итогам матча ЦСКА поднялся на четвертую строчку в группе B, имея в активе 7 очков в шести встречах, а "Крим" сохранил за собой седьмое место, набрав 3 очка в семи матчах. Лидирует венгерский "Дьор" (7 игр, 14 очков), за ним идут французский "Метц" (5 игр, 8 очков), датский "Оденсе" (6 очков, 8 игр). Норвежский клуб "Вайперс" (6 игр, 6 очков) идет на пятом месте в группе, за ним следует шведский "Сэфехов" (6 игр, 4 очка), замыкает таблицу турецкий "Кастамону" (7 игр, 0 очков). 17 ноября ЦСКА в гостях проведет перенесенный матч против французского "Метца", а 20 ноября в гостях вновь сыграет с "Кримом".

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (сезон-2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.