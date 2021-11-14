Зубов: хоккеисты Воронков и Аскаров могли сыграть лучше на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков и вратарь команды Ярослав Аскаров могли сыграть лучше в матчах Кубка Карьяла. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Сергей Зубов.

Сборная России заняла третье место по итогам первого этапа Евротура. Российские хоккеисты проиграли финнам (0:3) и шведам (2:4), обыграли чехов (5:2). Аскаров провел встречу с командой Швеции, Воронков отметился двумя заброшенными шайбами в матче со сборной Чехии.

"Неплохо сыграл Дима Воронков, но он может сыграть лучше. По Аскарову - будем пытаться поднять его уровень, он один из кандидатов на молодежный чемпионат мира. Неплохо отыграл матч со шведами, но мог и лучше сыграть", - отметил Зубов.

"Могли зацепить игру со шведами, если бы не ошибки. Приятно после неудач одержать победу. В третьем периоде ослабили хватку, но все равно справились", - резюмировал исполняющий обязанности главного тренера сборной России.