{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Зубов: хоккеисты Воронков и Аскаров могли сыграть лучше на Кубке Карьяла

Сборная России заняла третье место на турнире
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков и вратарь команды Ярослав Аскаров могли сыграть лучше в матчах Кубка Карьяла. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Сергей Зубов.

На эту тему
Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла
Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

Сборная России заняла третье место по итогам первого этапа Евротура. Российские хоккеисты проиграли финнам (0:3) и шведам (2:4), обыграли чехов (5:2). Аскаров провел встречу с командой Швеции, Воронков отметился двумя заброшенными шайбами в матче со сборной Чехии.

"Неплохо сыграл Дима Воронков, но он может сыграть лучше. По Аскарову - будем пытаться поднять его уровень, он один из кандидатов на молодежный чемпионат мира. Неплохо отыграл матч со шведами, но мог и лучше сыграть", - отметил Зубов.

"Могли зацепить игру со шведами, если бы не ошибки. Приятно после неудач одержать победу. В третьем периоде ослабили хватку, но все равно справились", - резюмировал исполняющий обязанности главного тренера сборной России.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Второй этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 16 по 19 декабря.

Теги
Кубок Карьяла
ЧМ по самбо
Елисеев: российские самбисты столкнулись с жесткой конкуренцией на чемпионате мира
Российская команда выиграла медальный зачет мирового первенства в Ташкенте
Елисеев: российские самбисты столкнулись с жесткой конкуренцией на чемпионате мира
Читать полностью