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Кубок Первого канала

Роман Ротенберг: сборная Канады по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

Турнир пройдет с 16 по 19 декабря
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Петр Ковалев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею войдет в число участников второго этапа Евротура - Кубка Первого канала. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Канадцы будут на Кубке Первого канала, это официально", - сказал Ротенберг.

Также первый вице-президент ФХР отметил, что канадцы рассматривают два варианта участия на Олимпиаде 2022 года в Пекине: с участием игроков из Национальной хоккейной лиги и без них.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 16 по 19 декабря. Сборная Канады принимала участие в турнире в 2017 году при подготовке к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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