Роман Ротенберг: российские хоккеисты показали прогресс в игре по ходу Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Игрокам сборной России по хоккею дали возможность проявить себя, и они добились прогресса в игре по ходу первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Сборная России заняла на турнире третье место. В первых двух матчах россияне уступили финнам (0:3) и шведам (4:2), после чего обыграли команду Чехии (5:2).

"Много было проделано работы, ребята молодцы, мы сегодня увидели, как прогрессируем по ходу турнира, - отметил Ротенберг. - Было принято решение дать возможность проявить себя ребятам 2002 и 2003 года рождения. Получили пищу, интересную для размышлений, хотелось бы победить, но надо было дать возможность игрокам сыграть. Для нас плюс, что площадка 60x26 метров, это вносит очень серьезные коррективы в тактику".

Второй этап Евротура - Кубок Первого канала - пройдет в Москве с 16 по 19 декабря.