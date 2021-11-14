Роман Ротенберг: заключения по сокращению срока дисквалификации хоккеиста Кузнецова нет

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Официального заключения по сокращению срока дисквалификации хоккеиста Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил пока нет. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В августе 2019 года нападающий был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Юристы ФХР работают. Официального заключения пока нет. Должен быть суд в CAS (Спортивном арбитражном суде - прим. ТАСС), который вынесет вердикт", - сказал Ротенберг.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью ТАСС сообщил, что вопросом по сокращению дисквалификации Кузнецова занимается менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги Илья Ковальчук. В случае сокращения срока дисквалификации нападающего "Вашингтона" он сможет сыграть в олимпийском хоккейном турнире, который пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.