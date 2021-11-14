Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года и сыграет в плей-офф за выход на мировое первенство. Встреча прошла на стадионе "Полюд" в Сплите в присутствии 30 257 зрителей.
Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов.
Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21-4
|23
|2
|Россия
|10
|7
|1
|1
|19-6
|22
|3
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17-10
|14
|4
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13-12
|14
|6
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4-21
|5
|6
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9-30
|5