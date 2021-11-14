Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года и сыграет в плей-офф за выход на мировое первенство. Встреча прошла на стадионе "Полюд" в Сплите в присутствии 30 257 зрителей.

Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Участие в раунде плей-офф помимо российской сборной уже обеспечили себе команды Австрии, Уэльса, Чехии и Шотландии.