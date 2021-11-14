Зубов был впечатлен силовым приемом Елесина в матче с чехами на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборной России по хоккею не помешало бы иметь больше таких защитников, как Александр Елесин, который в матче с чехами на Кубке Карьяла отличился заброшенной шайбой и провел эффектный силовой прием.Такое мнение журналистам высказал и.о. главного тренера национальной команды Сергей Зубов.

Россияне обыграли чехов со счетом 5:2 на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Елесин открыл счет в большинстве в первом периоде, а также провел против чешского игрока силовой прием, в результате которого соперник повредил конек.

"У Елесина поставленный бросок, попал впритирку со штангой. Побольше бы нам таких защитников. Силовой прием как раз на приеме шайбы. Я впервые такое видел, когда отлетает конек, - сказал Зубов. - Считаю, удачно провели этот матч. Удачно завершили этот этап победой, нам удалось быстро забить в большинстве. Где-то мы ослабили по ходу третьего периода, и чехи пошли вперед, но мы совладали с этим давлением. Продолжали играть в наш хоккей, показывать нашу систему, которую мы задали с первого периода, и нам удалось довести матч до победы".

По ходу Кубка Карьяла Зубов заменил на посту и.о. главного тренера отбывшего из Хельсинки по личным причинам Олега Браташа. "Конечно, перестроиться было тяжело, недостаточно времени, чтобы узнать ребят. Но по ходу перестроились. Повторюсь, ребята молодцы, услышали нас и провели великолепную игру с чехами", - отметил Зубов.

Россияне заняли третье место по итогам Кубка Карьяла, одержав одну победу в трех матчах.