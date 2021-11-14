Хачатурянц: сборная России заслуживала выйти на чемпионат мира напрямую

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты показали прекрасную игру в матче отборочного турнира на чемпионат мира с хорватами и заслуживали выйти на мировое первенство с первого места в группе. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Встреча прошла в Сплите и завершилась победой хорватов со счетом 1:0. На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сборной России Федор Кудряшов. Сборная России заняла второе место в группе Н и поборется за выход на чемпионат мира в плей-офф отборочного турнира.

"Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью. Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова. Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже", - отметил Хачатурянц.

"На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу. С такой командой и [главным тренером Валерием] Карпиным сможем выйти на чемпионат мира", - добавил он.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.