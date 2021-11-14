Дюков назвал заслуженной победу хорватов над сборной России в отборе на чемпионат мира

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу одержала заслуженную победу над командой России в последнем туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России по футболу сыграет в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года

Сборная России в воскресенье в Сплите потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии. Единственный мяч в этой встрече в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

"Хорваты имели преимущество, создавали моменты, не было контригры. В целом по матчу, наверное, они заслужили победу", - сказал Дюков.

"Если бы матч закончился со счетом 0:0, мы бы, наверное, тоже заслужили бы, если иметь в виду самоотдачу. Мы достаточно организованно защищались. В конкретном моменте не хватило концентрации. Но перед этим моментом Федор получил повреждение - наверное, это и повлияло на то, что произошел неудачный рикошет", - добавил президент РФС.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.