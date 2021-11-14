Карпин: российские футболисты позволили хорватам играть в атакующий футбол

СПЛИТ/Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России позволила хорватским футболистам играть в атакующий футбол практически всю игру в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Встреча в Сплите завершилась победой хорватов со счетом 1:0.

"Мы защищались как команда. Вчера говорили, будь то Хорватия, будь то Россия - будет играть как позволит соперник. Мы позволили сопернику играть в атаку, надо будет проанализировать и понять, как так произошло. Самое главное - не получилась контригра, не на контратаках, а игра с мячом", - отметил Карпин.

"У многих футболистов не было желания мяч получать, без мяча обороняться 90 минут никаких сил не хватит. Так это и произошло. Какой-то рикошет случайный или нет - что-то может залететь, если 80 минут проводишь в своей штрафной. Так произошло не потому что Хорватия как-то в сумасшедшем ритме прессинговала", - добавил главный тренер сборной России.

На 81-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сборной России Федор Кудряшов. "Естественно он расстроен, поддержали его. Понятно, могло случиться с каждым, любому игроку могло попасть в плечо, в голову", - заключил Карпин.

Сборная России заняла второе место в группе Н и за право выйти на чемпионат мира сыграет в раунде плей-офф, жеребьевка которого состоится 26 ноября. Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.